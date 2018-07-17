بوتين: الجهود المبذولة لعزل روسيا باءت بالفشل

موسكو (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن كل الجهود المبذولة لعزل بلاده باءت بالفشل.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الرئيس الروسى قوله - خلال لقائه على قناة (فوكس نيوز) الأمريكية - "أعتقد أن هذه الجهود فشلت، ولا يمكن أن تتوج بالنجاح".

وفى السياق ذاته، أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم أن نظيره الروسى عرض عليه، خلال محادثاتهما فى هلسنكى، المساعدة فى حل المشكلة النووية فى كوريا الشمالية.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة للإسهام فى الضمانات الأمنية لكوريا الشمالية من أجل نزع السلاح النووى الكامل لها.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الرئيس الروسى قوله - خلال لقائه على قناة (فوكس نيوز) الأمريكية - "من أجل تحقيق نزع السلاح النووى الكامل من شبه الجزيرة الكورية، هناك حاجة إلى ضمانات دولية.. وروسيا مستعدة لتقديم مساهمتها إذا لزم الأمر".

وفى ذات السياق، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "بالنسبة لي.. فإن المشكلة الأهم هى المشكلة النووية، وليس كما قال الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما أن الاحترار العالمى هو أكبر مشكلة لدينا".

وكانت قد اختتمت فى هلسنكى القمة الروسية الأمريكية، والتى استمرت 4 ساعات، حيث اعتبر الرئيس الروسى أنها مثلت الخطوة الأولى فى إزالة الأنقاض عن العلاقات بين البلدين، فيما قال الرئيس الأمريكى "إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت فى أسوأ حالاتها قبل اليوم، لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.