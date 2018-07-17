بعد حصوله على صفر فى الثانوية العامة.. طالب: "توقعت أجيب 95%"

كتب محسن البديوى

قال حسن طارق، طالب متضرر من حجب نتيجة الثانوية العامة فى سوهاج، وحصل على صفر فى الثانوية العامة، على خلفية "لجان الأكابر"، إنه أدى الامتحانات بشكل طبيعى، ثم فوجئ بحجب نتيجته، رغم توقعه الحصول على 95%.

وأضاف "طارق"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية "النهار": "كنت أتوقع حصولى على 95%.. ليه إحنا بالذات يتعمل فينا كده.. إحنا طلاب أساسين بالمدرسة ولم نحول مثل أولاد الأكبار، واتاخدنا كبش فداء".

وحصل 82 طالبًا وطالبة على صفر فى الثانوية العامة بعد حجب نتائجهم فى سوهاج.