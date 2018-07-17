video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد حصوله على صفر فى الثانوية العامة.. طالب: "توقعت أجيب 95%"

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:42 ص
بعد حصوله على صفر فى الثانوية العامة.. طالب: "توقعت أجيب 95%" حسن طارق طالب متضرر من حجب نتيجة الثانوية العامة فى سوهاج
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

قال حسن طارق، طالب متضرر من حجب نتيجة الثانوية العامة فى سوهاج، وحصل على صفر فى الثانوية العامة، على خلفية "لجان الأكابر"، إنه أدى الامتحانات بشكل طبيعى، ثم فوجئ بحجب نتيجته، رغم توقعه الحصول على 95%.

 

وأضاف "طارق"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية "النهار": "كنت أتوقع حصولى على 95%.. ليه إحنا بالذات يتعمل فينا كده.. إحنا طلاب أساسين بالمدرسة ولم نحول مثل أولاد الأكبار، واتاخدنا كبش فداء".

 

وحصل 82 طالبًا وطالبة على صفر فى الثانوية العامة بعد حجب نتائجهم فى سوهاج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.. اليوم

دواوين الوزارات × 24 ساعة..17650 تظلما على نتيجة الثانوية العامة باليوم الأول

"التعليم" عن حجب نتائج 82 طالبًا بالثانوية فى سوهاج: إجاباتهم متطابقة

حسن طارق

الثانويه العامه

لجان الاكابر

امتحانات الثانويه العامه

اخر النهار

معتز الدمرداش




لا تفوتك
البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر السيادى بشخصية اعتبارية مستقلة

البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر السيادى بشخصية اعتبارية مستقلة

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

صور.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من راغبى الالتحاق بالشرطة.. 65 ‎%‎ شرط الالتحاق.. وقبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. رئيس الأكاديمية: لا مكان للمحسوبية و24 يوليو بدء التقديم و28 يوليو للضباط المتخصصين

صور.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من راغبى الالتحاق بالشرطة.. 65 ‎%‎ شرط الالتحاق.. وقبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. رئيس الأكاديمية: لا مكان للمحسوبية و24 يوليو بدء التقديم و28 يوليو للضباط المتخصصين

مدن الجيل الرابع تضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.. طرح أول 500 وحدة إسكان اجتماعى مميز بالعلمين الجديدة للحجز خلال أيام.. مساحتها تتراوح من 90 إلى 100متر.. ونائب رئيس جهاز المدينة:لأول مرة خطوط مستقلة لصرف الأمطار

مدن الجيل الرابع تضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.. طرح أول 500 وحدة إسكان اجتماعى مميز بالعلمين الجديدة للحجز خلال أيام.. مساحتها تتراوح من 90 إلى 100متر.. ونائب رئيس جهاز المدينة:لأول مرة خطوط مستقلة لصرف الأمطار

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

شاهد.. أول لقاء بين كريستيانو رونالدو مع نجوم يوفنتوس

شاهد.. أول لقاء بين كريستيانو رونالدو مع نجوم يوفنتوس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة