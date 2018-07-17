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بعثة الدعم الحازم: تصريحات نيكلسون بشأن محادثات السلام الأفغانية "أسئ فهمها"

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:22 ص
بعثة الدعم الحازم: تصريحات نيكلسون بشأن محادثات السلام الأفغانية "أسئ فهمها" بومبيو
رويترز
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نفت بعثة الدعم الحازم، التى يقودها حلف شمال الأطلسى فى أفغانستان، اليوم الثلاثاء، تقارير أشارت إلى أن قائدها الجنرال الأمريكى جون نيكلسون قال إن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة فى مفاوضات مباشرة مع طالبان قائلة إن تصريحاته "أسئ فهمها".

وفى بيان، أشارت البعثة إلى تقارير، أمس الاثنين، كرر فيها نيكلسون تصريحات أدلى بها وزير الخارجية مايك بومبيو، حول إمكانية إجراء محادثات مع طالبان تشارك فيها الولايات المتحدة.

وقال نيكلسون في بيان "الولايات المتحدة ليست بديلا للشعب الأفغانى أو الحكومة الأفغانية".

وأضاف "إعادة تأكيدى لتصريح وزير الخارجية بومبيو، الذى قال فيه إن محادثات السلام ستشمل نقاشا بشأن القوات الدولية واستعداد الولايات المتحدة للعمل مع طالبان والحكومة الأفغانية والشعب الأفغانى لتحقيق سلام دائم، أسئ فهمه".

وفى تصريحاته أمس الاثنين قال نيكلسون إن الولايات المتحدة تدرك أن هناك دورا مهما عليها أن تلعبه فى عملية السلام.

وقال "وزير خارجيتنا السيد بومبيو قال إننا، أى الولايات المتحدة، مستعدون للحوار مع طالبان ومناقشة دور القوات الدولية. نأمل أن يدركوا هذا وأن يساعدوا فى دفع عملية السلام".

 

 


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