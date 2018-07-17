video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بدء أولى جلسات محاكمة "سيكا" المتهم فى واقعة "كلب فيصل"

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:02 م
بدء أولى جلسات محاكمة "سيكا" المتهم فى واقعة "كلب فيصل" واقعة ترويع المواطنين بكلب-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
بدأت محكمة جنح بولاق الدكرور برئاسة المستشار عبد الله ياسين نظر أولى جلسات محاكمة "سيد.ع" الشهير ب"سيكا"، فى اتهامه بحيازة حيوان وترويع المواطنين به والبلطجة.
 
 كانت النيابة استمعت لأقوال "أحمد.م" ٢٢ سنة عامل بناء والمجنى عليه فى واقعة كلب فيصل، والذى نفى فى التحقيقات وقوع أى اعتداء عليه من جانب المتهم المعروف بسيد سيكا، مؤكدًا أن ما تم بينهم كان على سبيل الهزار.
 
وتابع المجنى عليه فى أقواله أمام النيابة، أن الواقعة تعود أحداثها لأكثر من سنة ماضية، وأنه لم يصاب فى الواقعة بأى مكروه، نافيًا اعتداء "سيكا" عليه، ونفى علمه بهوية من قام بنشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي.
 
 
وقال "أحمد"، أن العلاقة بينه وبين "سيكا" طيبة، وانه تربطه به صلة صداقة منذ صغرهم، نافيًا أن يكون تعرض لتهديد لنفي الإتهامات، قائلًا:"والله ما حصل، وسيكا حبيبي وكنا بنهزر مع بعض".
 
كانت الأجهزة الأمنية القت القبض على المتهم سيد سيكا، بمنطقة شارع العشرين بفيصل، بعد تداول فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء ترويعه شاب بواسطة كلب، وإصابته فى يده، وشروعه فى سرقته.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

قضية "سيد سيكا" تفجر أزمة انتشار الكلاب بالشوارع.. البرلمان: نعقد جلسات استماع مع جميع الجهات لمواجهة الظاهرة.. محمد الحسينى: الإحصائيات تؤكد كلب ضال لكل 7 مواطنين.. وخالد هلال: دور القطاع البيطرى غير مفعل

اخبار الحوادث

حوادث

كلب

سيد سيكا

شارع العشرين

بولاق

ترويع شاب




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة