بدء أولى جلسات محاكمة "سيكا" المتهم فى واقعة "كلب فيصل"

كتب أحمد الجعفرى

بدأت محكمة جنح بولاق الدكرور برئاسة المستشار عبد الله ياسين نظر أولى جلسات محاكمة "سيد.ع" الشهير ب"سيكا"، فى اتهامه بحيازة حيوان وترويع المواطنين به والبلطجة.

كانت النيابة استمعت لأقوال "أحمد.م" ٢٢ سنة عامل بناء والمجنى عليه فى واقعة كلب فيصل، والذى نفى فى التحقيقات وقوع أى اعتداء عليه من جانب المتهم المعروف بسيد سيكا، مؤكدًا أن ما تم بينهم كان على سبيل الهزار.

وتابع المجنى عليه فى أقواله أمام النيابة، أن الواقعة تعود أحداثها لأكثر من سنة ماضية، وأنه لم يصاب فى الواقعة بأى مكروه، نافيًا اعتداء "سيكا" عليه، ونفى علمه بهوية من قام بنشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال "أحمد"، أن العلاقة بينه وبين "سيكا" طيبة، وانه تربطه به صلة صداقة منذ صغرهم، نافيًا أن يكون تعرض لتهديد لنفي الإتهامات، قائلًا:"والله ما حصل، وسيكا حبيبي وكنا بنهزر مع بعض".

كانت الأجهزة الأمنية القت القبض على المتهم سيد سيكا، بمنطقة شارع العشرين بفيصل، بعد تداول فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء ترويعه شاب بواسطة كلب، وإصابته فى يده، وشروعه فى سرقته.