ايران تقدم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد اعادة فرض واشنطن عقوبات عليها

أ ف ب

قدمت إيران شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها، بحسب ما أعلنت الثلاثاء وزارة الخارجية الإيرانية.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى، على الموقع الألكترونى للوزارة أن الشكوى قدمت الأثنين.

وكتب وزير الخارجية الايرانى محمد جواد ظريف، على تويتر ان الشكوى تهدف إلى "تحميل الولايات المتحدة مسؤولية إعادة فرضها عقوبات أحادية بشكل غير مشروع".

وتابع ظريف أن "إيران تتمسك بسيادة القانون فى مواجهة ازدراء الولايات المتحدة للدبلوماسية والالتزامات القانونية، يجب التصدي لخرقها المعتاد للقانون (الدولي)".

وجاء تقديم الشكوى ردا على قرار اتخذته واشنطن في مايو الماضى بالانسحاب من الاتفاق النووى الموقع مع إيران في 2015 وإعادة فرض عقوبات عليها.

وتقول طهران ان الولايات المتحدة بقرارها هذا تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955 اي ما قبل الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، والتي لا يزال يشار إليها في النزاعات القضائية القائمة.