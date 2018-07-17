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انهيار مبنى من 6 طوابق قرب نيودلهى بالهند يضم 20 عائلة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:35 م
انهيار مبنى من 6 طوابق قرب نيودلهى بالهند يضم 20 عائلة انهيار مبنى
رويترز
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قالت الشرطة الهندية إن بناية من ستة طوابق انهارت قرب موقع بناء بمنطقة جريتر نوديا القريبة من نيودلهى فى وقت متأخر اليوم الثلاثاء مما أدى إلى حصار ما لا يقل عن 15 شخصا تحت الأنقاض.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية أن فريق إنقاذ عثر على جثتين على الأقل وسط مخاوف من أن يكون عدد المحاصرين 50 شخصا على الأقل.

وقال التلفزيون الهندى إن المبنى كان يضم ما يصل إلى 12 عائلة.

وقال مكتب يوجى أديتياناث رئيس حكومة ولاية أوتار براديش فى تغريدة على تويتر إن الأوامر صدرت إلى قوة التعامل مع الكوارث لتقديم كل المساعدات الممكنة والإمدادات الطبية للمصابين.


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