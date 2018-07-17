video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس"

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:00 ص
اليوم.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس" المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، سماع أقوال الشهود فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. قاضى "تنظيم بيت المقدس" يسمح للمتهمين بزيارة.. والتأجيل لـ17 يوليو

اخبار

اخبار الحوادث

تنظيم بيت المقدس

اللواء محمد إبراهيم

المستشار حس فريد

معهد امناء الشرطة




لا تفوتك
البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر السيادى بشخصية اعتبارية مستقلة

البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر السيادى بشخصية اعتبارية مستقلة

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

صور.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من راغبى الالتحاق بالشرطة.. 65 ‎%‎ شرط الالتحاق.. وقبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. رئيس الأكاديمية: لا مكان للمحسوبية و24 يوليو بدء التقديم و28 يوليو للضباط المتخصصين

صور.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من راغبى الالتحاق بالشرطة.. 65 ‎%‎ شرط الالتحاق.. وقبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. رئيس الأكاديمية: لا مكان للمحسوبية و24 يوليو بدء التقديم و28 يوليو للضباط المتخصصين

مدن الجيل الرابع تضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.. طرح أول 500 وحدة إسكان اجتماعى مميز بالعلمين الجديدة للحجز خلال أيام.. مساحتها تتراوح من 90 إلى 100متر.. ونائب رئيس جهاز المدينة:لأول مرة خطوط مستقلة لصرف الأمطار

مدن الجيل الرابع تضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.. طرح أول 500 وحدة إسكان اجتماعى مميز بالعلمين الجديدة للحجز خلال أيام.. مساحتها تتراوح من 90 إلى 100متر.. ونائب رئيس جهاز المدينة:لأول مرة خطوط مستقلة لصرف الأمطار

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

شاهد.. أول لقاء بين كريستيانو رونالدو مع نجوم يوفنتوس

شاهد.. أول لقاء بين كريستيانو رونالدو مع نجوم يوفنتوس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة