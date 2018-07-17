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النيابة تقرر إحالة المتهمين بخطف طفل الشروق إلى محكمة الجنايات

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:12 م
النيابة تقرر إحالة المتهمين بخطف طفل الشروق إلى محكمة الجنايات طفل الشروق - المتهمين- ارشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمر النائب العام نبيل صادق، بإحالة المتهمين بخطف طفل الشروق إلى محكمة الجنايات، لبدء محاكمتهم بتهمة خطف الطفل هشام سامى من أمام منزله بمدينة الشروق.

وأكد مصدر مطلع بنيابة القاهرة الجديدة، أن 3 متهمين رئيسيين فى واقعة خطف طفل الشروق اعترفوا بالواقعة تفصيلا، بدافع خلافات مالية مع جد الطفل المستشار فايز مليكة، فيما أنكر 5 متهمين آخرين التهم الموجهة إليهم، موضحاً أن 5 متهمين يواجهون تهم التحريض، ومساعدة مجرمين على التسر من قوات الأمن.

وأشار المصدر، إلى أن فريقا مكبرا من النيابة انتقل إلى مكان احتجاز الطفل هشام سامى طفل الشروق، لفيلا حولها مزرعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، فى حضور الطفل والمتهمين الثمانية وقوات التأمين.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فريق النيابة أجرى معاينة الموقع، وإجراء معاينة تصويرية للمتهمين مع الطفل تمثيلا للواقعة.

واستدعت النيابة خلال تمثيل المتهمين للواقعة "غفير" الفيلا التى تم احتجاز الطفل هشام سامى بها، بعد خطفه من أمام منزله بمدينة الشروق، للاستماع لأقواله حول الواقعة.

 واعترف " الغفير" " سمعان.م"، بقيام المتهمين بتأجير فيلا الحادث من اللواء محمد جمال لمدة سنة، مشيرا إلى أن المتهمين لم يفتعلوا أى مشاكل خلال تواجدهم بالفيلا، واقتصر خروجهم على إحضار الطعام فقط.

وأكد " الغفير"، أنه لم يعلم أن المتهمين يحتجزوا طفلا داخل الفيلا، ولَم يعلم بالواقعة إلا بعد قيام قوات الأمن بالقبض عليهم وتجمعهم أمام الفيلا.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، قد جدد حبس 8 متهمين بخطف طفل الشروق 15 يوماً على

واستمعت النيابة للأسرة كما واجهت المتهمين بالأحراز من أسلحة نارية وبيضاء مع التحفظ على مبلغ 100000 دولار الخاصين بالفدية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالمًا لأسرته.

 


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