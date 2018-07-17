video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب التحريات حول اتهام سائق بسرقة متعلقات راكب بالجيزة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:00 ص
النيابة تطلب التحريات حول اتهام سائق بسرقة متعلقات راكب بالجيزة مديرية أمن الجيوة ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام سائق تاكسى بسرقة حقائب ولاب توب ومتعلقات خاصة براكب، أثناء توصيله ببولاق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من "عبد الله .ا" ذكر فيه أنه حضر إلى بولاق الدكرور للبحث عن مسكن، وأثناء استقلاله سيارة تاكسى توقف لشراء بعض المأكولات، إلا أنه فوجئ بهروب السائق وبحوزته متعلقاته، وهى عبارة عن 3 حقائب ملابس، ولاب توب، و2 كاميرا تصوير، بالإضافة إلى هاتف محمول.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى هوية المتهم، وتبين أنه يدعى "محمد.ى"، فتم إعداد كمين له وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأحيل إلى النيابة للتحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط جزار وربة منزل أثناء سرقة شقة مدرسة والاعتداء عليها بالدرب الأحمر

اخبار الحوادث

سرقة

النيابة العامة

سرقة راكب

سائق حرامى

امن الجيزة




لا تفوتك
فيديو.. وزير المالية: الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى

فيديو.. وزير المالية: الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التقديم لكلية الشرطة.. تسجيل بيانات الراغبين عبر الإنترنت.. الزواج وسوء السلوك يمنعان تحقيق الحلم.. رقم سرى وكارت لتردد الطلاب على الأكاديمية والهيئة نهاية الاختبارات

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التقديم لكلية الشرطة.. تسجيل بيانات الراغبين عبر الإنترنت.. الزواج وسوء السلوك يمنعان تحقيق الحلم.. رقم سرى وكارت لتردد الطلاب على الأكاديمية والهيئة نهاية الاختبارات

كيف كان عهد أردوغان خرابا للسياحة؟..الطوارئ والأزمات السياسية أدت لعزوف السياح عن زيارة تركيا..تراجع الإيرادات أكثر من 30%وخسائر بالمليارات بسبب دعم الإرهاب..الديكتاتور العثمانى يطرق أبواب إسرائيل لتنشيط القطاع

كيف كان عهد أردوغان خرابا للسياحة؟..الطوارئ والأزمات السياسية أدت لعزوف السياح عن زيارة تركيا..تراجع الإيرادات أكثر من 30%وخسائر بالمليارات بسبب دعم الإرهاب..الديكتاتور العثمانى يطرق أبواب إسرائيل لتنشيط القطاع

فوائد التين الشوكى للمعدة منها الوقاية من سرطان القولون

فوائد التين الشوكى للمعدة منها الوقاية من سرطان القولون

الجندى المجهول جون لوجى بيرد.. الأسكتلندى الذى أهدى للعالم التلفزيون

الجندى المجهول جون لوجى بيرد.. الأسكتلندى الذى أهدى للعالم التلفزيون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة