"المرور" يضبط 52 ألف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين المحافظات

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن القاهرة والجيزة، والقليوبية، وباقى المحافظات، حملات موسعة لفرض الانضباط المرورى فى الشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملات، التى قادها اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، على مدى 24 ساعة فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة، عن ضبط 52 ألف مخالفة مرورية متنوعة و180 مخالفة تلاعب فى تعريفة الركوب أثناء السير على الطرق.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، أسفرت الحملة عن ضبط 1281 مخالفة متنوعة لدراجات نارية، بالإضافة إلى حجز 510 دراجة نارية مخالفة وفى مجال السرعات الجنوبية تم ضبط 1340 مخالفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.