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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:18 م
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المحكمة تلزم حسين سالم بدفع 120 ألف فرانك سويسرى لسكرتيرته بعد فصلها تعسفياً

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:28 م
المحكمة تلزم حسين سالم بدفع 120 ألف فرانك سويسرى لسكرتيرته بعد فصلها تعسفياً رجل الأعمال حسين سالم
كتب حازم عادل
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أصدرت محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال الدائرة 16"عمال"، حكماً نهائياً بتأييد حكم صادر ضد شركة نعمة للجولف التى يملكها رجل الأعمال حسين سالم، بإلزامه بدفع 108 ألف و794 فرانك سويسرى، لصوفيا ميرى لويس سكرتيرته الخاصة والتى كان يطلق عليها الصندوق الاسود له، عن الاضرار المادية والادبية التى اصابتها جراء فصلها تعسفيا من عملها، وكذا مبلغ 11 ألف 55 فرانك سويسرى مقابل مهلة الأخطار، بما يعادل 2 مليون ونصف جنيه مصرى.
 
ترجع وقائع الدعوى الى قيام حسين سالم بطرد سكرتيرته الخاصة، وذلك عقب ثورة 25 يناير خارج البلاد، ورفضه إعطائها مستحقاتها المالية، حيث أقام شعبان سعيد المحامى، دعوى وتم تداولها على مدار 5 سنوات طالب فيها بتعويض مادى وأدبى عن فصلها تعسفياً، وصدر حكم أول درجة 26 ديسمبر 2017 من محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة 6 "عمال" وتم تأييده من محكمة الاستئناف .
 
 

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