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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:59 م
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المحكمة الجنائية الدولية تبحث عن انطلاقة جديدة بعد 20 عاما على معاهدة روما

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:27 م
المحكمة الجنائية الدولية تبحث عن انطلاقة جديدة بعد 20 عاما على معاهدة روما المحكمة الجنائية الدولية - أرشيفية
أ ف ب
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ناشدت المحكمة الجنائية الدولية التى تلطخت سمعتها الشهر الماضى، بتبرئة احد زعماء الحرب الكونغوليين السابقين، الدول تكثيف ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

وقالت المدعية العامة فى المحكمة فاتو بنسودة "بعد عقدين من التصديق على النظام الداخلي في روما، فإن المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية تجد نفسها في أوضاع مضطربة" ودعت الى "فرض ثقافة المسؤولية بمواجهة اكثر الجرائم فظاعة".

وأضافت خلال الاحتفال بالذكرى العشرين للتصديق على المعاهدة ان "التغير السريع في الاجواء السياسية، وتضاؤل الموارد، والتعاون مع الدول فضلا عن متطلبات المحكمة التي تزداد اهمية، يؤدي الى التباسات في مكافحة الافلات من العقاب".

وقد تعرضت المحكمة التي يبلغ عدد المنضمين اليها 123 دولة حاليا، لانتقادات من بلدان تتهمها باستهداف الدول الافريقية بطريقة غير عادلة.

وكانت بوروندي التي استهدفها تحقيق في جرائم مفترضة ضد الانسانية اوقعت ما لا يقل عن 1200 قتيل، اول بلد ينسحب من المحكمة الجنائية الدولية في اكتوبر الماضي.

وقالت بنسودة التي واجهت انتقادات الشهر الماضي اثر التبرئة المفاجئة في الاستئناف لزعيم الحرب والنائب السابق لرئيس الكونغو الديمقراطية جان بيار بيمبا "دعونا نأمل في الا تصيب الحسابات الباردة في السياسة الدولية الاداء السليم لهذه المؤسسة".


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