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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:44 ص
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المتهم بالاتجار فى المخدرات بالعجوزة: لجأت للاتجار بالحشيش لمرورى بضائقة مالية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:00 ص
المتهم بالاتجار فى المخدرات بالعجوزة: لجأت للاتجار بالحشيش لمرورى بضائقة مالية حشيش ـ أرشيفية
كتب سليم على
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اعترف المتهم "كريم. أ. م" 31 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أنه لجأ للاتجار بالمواد المخدرة لمروره بضائقة مالية. 

وكشفت نيابة شمال الحيزة، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، لتفقد الحالة الأمنية حيث وردت معلومات تفيد بتواجد شخص بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته كمية من المواد المخدرة ويقوم بترويجها على بعض المترددين على المطعم المشار إليه.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطعم وتم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 220 جرامًا، مبلغ مالى قدره 1400 جنيه، هاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح العجوزة، قد جدد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مخدرات وترويجها على عملائه بدائرة القسم.


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