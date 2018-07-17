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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:46 م
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الكنسيت يقر قانونا يسحب من رئيس الوزراء ووزير الدفاع حق إعلان الحرب

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:26 م
الكنسيت يقر قانونا يسحب من رئيس الوزراء ووزير الدفاع حق إعلان الحرب الكنيست الإسرائيلى
أ ش أ
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أقر الكنيست الإسرائيلى اليوم الثلاثاء مشروع قانون يسحب من رئيس الوزراء ووزير الدفاع حق إعلان الحرب، ويعطى تلك الصلاحيات للمجلس الوزارى المصغر للشئون الأمنية.

وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية أن هذا القانون أفقد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه أفيجدور ليبرمان، حق إعلان الحرب أو اتخاذ خطوة من شأنها أن تؤدى إلى حرب.

وكان الكنسيت أقر، فى 2 مايو الماضى، قانونا يسمح لرئيس الوزراء بإعلان الحرب، بالاتفاق مع وزير الدفاع أو من تلقاء نفسه، فى حالة كان مسئولا أيضا عن وزارة الدفاع، على غرار ديفيد بن جوريون وإسحق رابين وإيهود باراك.

 

 

 


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الكنيست الإسرائيلى

إعلان الحرب

وزارة الدفاع




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