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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:48 م
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القبض على هاربين من 33 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:52 م
القبض على هاربين من 33 حكما قضائيا فى الإسماعيلية كلابش - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبو صوير ومباحث فايد من القبض على متهمين هاربين من 33 حكما قضائيا بلغ إجمالى العقوبة فيها 28 سنة و5 أشهر فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كل من المتهم "سليمان.ا.ح" 39 عامًا مقيم بدائرة مركز أبو صوير مطلوب التنفيذ عليه فى 14 حكمًا قضائيا والمقضى فيهم بالحبس 25 سنة وشهرين بتهم "تبديد" والمتهم "مجدى.ع.ع" 39 عامًا عاطل ومقيم دائرة مركز فايد مطلوب التنفيذ عليه فى 19 حكمًا قضائيًا والمقضى فيهم بالحبس 3 سنوات و3 أشهر بتهم "تبديد".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بالضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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