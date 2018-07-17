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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:19 م
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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين فى أبوصوير بالإسماعيلية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:38 م
القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين فى أبوصوير بالإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير، من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "طبنجة 9 مم معدلة"، و4 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت حوالى 60 جراما.
 
وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد أحمد عبد الله رئيس مباحث مركز ابوصوير ومعاونيه، بالقبض على المتهم "سالمان.ح.س" 35 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير، بحوزته سلاح نارى "طبنجة 9مم معدلة"، و4 طلقات من ذات العيار، و17 لفافة من مخدر الهيروين وزنت حوالى 60 جراما، ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
بمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته المحرمة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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