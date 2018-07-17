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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:47 م
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العراق: مقتل قيادى أمنى فى انفجار والعثور على جثة امرأة فى كركوك

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:21 م
العراق: مقتل قيادى أمنى فى انفجار والعثور على جثة امرأة فى كركوك العراق
أ ش أ
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 أعلن مصدر أمنى عراقى فى محافظة كركوك، مقتل قيادى بالشرطة الاتحادية فى انفجار عبوة ناسفة جنوب المحافظة، فيما عثرت الشرطة على جثة امرأة ملقاه فى طريق عام.

وقال المصدر - فى تصريح خاص لقناة (السومرية) الإخبارية - إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم الثلاثاء، فى قوة تابعة للشرطة الاتحادية، أثناء قيامها بمهمات تفتيش فى قرية البو نجم التابعة لقضاء داقوق جنوب كركوك، ما أدى إلى مقتل آمر الفوج الأول فى اللواء 16 شرطة اتحادية.

وفى سياق أخر، عثرت قوات الأمن فى المحافظة على جثة امرأة ملقاة فى طريق عام فى منطقة يايجى جنوب غربى كركوك، حيث نقلت الجثة للطب الشرعى، وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة.

يذكر أن محافظة كركوك شمال العاصمة بغداد تشهد استقرارًا أمنيًا ملحوظًا، لكنها تسجل خروقات بين فترة وأخرى تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.


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