الصحة: 28 حالة سجلت بالموقع الخاص لقوائم الانتظار وتم إجراء جراحات منها

كتب كريم كشك

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم تدشين موقعا إلكترونيا للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة خلال 6 أشهر، وفق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأوضح مجاهد، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى كمال ماضى، ببرنامج "الحياة فى مصر"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن 28 حالة حرجة سجلوا بالفعل على هذا الموقع، منقسمين إلى حالات خاصة بجراحات القلب المفتوح، وقسطرة القلب الداخلية، و7 حالات جراحية لتغيير المفاصل، وحالة لزراعة قوقعة الأذن، وحالتين بجراحات المخ والأعصاب، و2 حالة للأورام، وحالتين جراحة رمد، و7 حالات أخرى تخصصات مختلفة.

وأكد المتحدث باسم الصحة، أنه بالفعل تم خضوع بعض هذه الحالات للجراحات الخاصة بها بعد توزيها على المستشفيات، مشيرًا إلى أن باقى الحالات ستخضع لعملياتها خلال وقت قريب جدًا.