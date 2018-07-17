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الصحة: وفاة مواطن وإصابة 25 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنيا

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:46 م
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 25 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنيا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة مواطن وإصابة 25 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بالطريق الصحراوى الغربى، مدخل مدينة المنيا.

وأوضحت الوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالة الوفاة والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالمنيا.

ولفتت الوزارة إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسور بالعمود الفقرى والقدم والساعد والزراع والحوض، وكسور وجروح قطعية وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدة أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.


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