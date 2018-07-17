الصحة تنفى احتراق حضانات الأطفال بمستشفى ناصر المركزى فى بنى سويف

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن احتراق حضانات الأطفال بمستشفى ناصر المركزى بمحافظة بنى سويف، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وأكدت وزارة الصحة، على أن جميع الأطفال بالحضانة بحالة صحية جيدة، وأن كافة الحضانات المخصصة للأطفال المُبتسرين الموجودة بالمستشفى جاهزة لاستقبال أى أطفال جدد، مشددا على أن العمل يسير فى المستشفى بصورة طبيعية.

وأوضحت الوزارة، أن ما حدث هو مجرد احتراق لمصباح كهربائى فى قسم حضانات الأطفال، وقد تم التعامل معه على الفور، ولم ينتج عنه أى إصابات على الإطلاق، وقد تم عمل إجراءات التعقيم اللازمة فى قسم الحضانات.