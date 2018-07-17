الصحة: بدء تشغيل الموقع الإلكترونى لتسجيل قوائم انتظار الجراحات الحرجة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء تشغيل الموقع الخاص بتسجيل قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة إنهاء هذه القوائم للمرضى كما خصصت خط ساخن برقم 15300 للاستفسار عن آليات التعامل لانهاء الجراحات الحرجة.

ووفقا للموقع الذى أطلقه المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فإنه سيتم الانتهاء من قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة للمرضى المنتظرين خلال 6 شهور .

ويجرى حاليا تجميع بيانات المرضي من كافة مقدمي الخدمة الطبية التابعين للدولة ؛ إضافة إلى رصد و تسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة " للبدء فورا في علاج هذه الحالات و تقديم الرعاية الطبية العاجلة اللائقة مع مراعاة الحالات الحرجة.

وطالب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المرضى الصادر لهم فقط قرارات علاج على نفقة الدولة سواء من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة بتسجيل بياناتهم من خلال هذا الموقع مع مراعاة دقة البياناتhttp://wl.smcegy.com/index.php

ويطلب الموقع مجموعة من البيانات أهمها الإسم رباعى ورقم التليفون ونوع العملية وتواريخ صدور اللجان الثلاثية للعلاج سواء على نفقة التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة