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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:00 م
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الصحة العالمية: قد يتم الإعلان عن انتهاء الإيبولا في الكونغو الديمقراطية الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:33 م
الصحة العالمية: قد يتم الإعلان عن انتهاء الإيبولا في الكونغو الديمقراطية الأسبوع المقبل
/أ ش أ/
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 أكدت منظمة الصحة العالمية، أن العد التنازلي للإعلان عن انتهاء مرض (الإيبولا) في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد بدأ في 12 يونيو الماضي، بما يعنى أنه حال عدم وجود أي حالات أخرى للإصابة، فسيتم الإعلان في 25 يوليو الجاري من قبل وزارة الصحة هناك عن انتهاء الوباء.

وقالت فضيلة شايب المتحدثة باسم المنظمة العالمية - في تصريح اليوم الثلاثاء - "تضاف فترة 42 يوما منذ 12 يونيو وهي ضعف أطول فترة حضانة للفيروس للتأكد من انتهاء المشكلة بعد خروج آخر مريض من الرعاية الصحية وظهور نتيجة سلبية لاختبارات الفيروس في دمه".

وأضافت: أن وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قامت في 3 و 5 يوليو الجاري بدعم من منظمة الصحة بإجراء مراجعات للعمليات الاستراتيجية بهدف تحديد خطة ما بعد فيروس الإيبولا؛ لضمان الحفاظ على اليقظة وكذلك تعلم الدروس وتحديد الممارسات الجيدة للمساهمة في زيادة مرونة النظام الصحي.

يذكر أن هذا هو التفشي التاسع لإيبولا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال العقود الأربعة الماضية، وكان الأخير في مايو 2017.

 


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