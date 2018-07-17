السيطرة على حريق هائل فى مصنع ملابس بكفر الدوار

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق هائل نشب فى مصنع ملابس جاهزة بمدينة كفر الدوار.

البداية بتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث، يفيد نشوب حريق بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار.

انتقل الرائد شاكر جلال، مدير حدة إطفاء كفر الدوار، والنقيب أحمد صابر البرعى معاون مباحث، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار باندلاع حريق هائل بمصنع الهلال للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار بقسم الصياغة والمقام داخل أسوار شركة الغزل، تم السيطرة عليه لمنع امتداده إلى أماكن أخرى وتحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.