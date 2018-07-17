السيسى على "تويتر": لقائى المرتقب مع شباب الجامعات لصناعة المستقبل

كتب محمد الجالى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن اللقاء المرتقب مع شباب الجامعات، لنتشارك معًا صناعة المستقبل والتحديات التى تواجهنا، خلال جلسة "اسأل الرئيس" على هامش فعاليات المؤتمر الوطنى القادم للمشاركة.

وكتب حساب الرئيس الرسمى على موقع تويتر: "انتظروا لقاء الرئيس المفتوح مع شباب الجامعات، لنتشارك معًا صناعة المستقبل والتحديات التى تواجهنا، خلال جلسة اسأل الرئيس على هامش فعاليات المؤتمر الوطنى القادم للمشاركة.

وفتح اليوم الثلاثاء، باب تلقّى الأسئلة ضمن مبادرة "اسأل الرئيس" فى إطار المؤتمر الوطني السادس للشباب، خلال الفترة من 17 يوليو وحتى يوم 24 يوليو الجارى، أعلنت صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقعيّ فيسبوك وتويتر، وكذلك الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب.

وتأتي المبادرة تلك المرة بشكلٍ مختلف، حيث ستكون الأسئلة موجّهة من شباب جامعات مصر إلى الرئيس، وذلك في إطار المؤتمر الوطني السادس للشباب، والمفترَض انعقاده أواخر شهر يوليو الجاري. حيث سيلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطلاب من جميع ومُختلَف الجامعات المصرية.

وكذلك فإن الجديد فى هذه المبادرة، أنها ستتيح فرصة الحضور لمَن سيتم اختيار سؤاله، وأشارت الصفحة إلى أنه سيتم تلقّى كافة الأسئلة على الرابط: www.askthepresident.net

وانطلقت مبادرة "اسأل الرئيس" للمرة الأولى في إبريل عام 2017 كأحد فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية، ثم أصبحت بعد ذلك جزءاً ثابتاً وأساسياً من المؤتمرات الوطنية للشباب. حيث تأتي المبادرة كإحدى أدوات التواصل المباشر بين الرئيس وبين جموع الشعب المصرى، كما تشهد مساحة كبيرة ولا محدودة من حرية التواصل والنقاش والشفافية التي تحرص عليها القيادة السياسية المصرية.