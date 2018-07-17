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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:52 ص
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السجن 40 عاما عقوبة محتملة لمتهم بإشعال النار فى مسجد بتكساس

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:15 ص
السجن 40 عاما عقوبة محتملة لمتهم بإشعال النار فى مسجد بتكساس محكمة ـ صورة أرشيفية
واشنطن ( أ ش أ)
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أدانت محكمة بولاية تكساس الأمريكية متهما بإشعال نار فى مسجد بجرائم فيدرالية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 40 عاما.

وذكرت قناة ( الحرة ) الاخبارية اليوم الثلاثاء أن هيئة محلفين بمحكمة تكساس توصلت إلى أن مارك فنسنت بيريز "26 عاما" مذنبا بجرائم إحراق متعمد وحيازة متفجرات والاعتداء بدافع الكراهية الدينية.

من جانبه، قال المدعى العام شاراد خاندلوال خلال المحاكمة إن المتهم تصرف مدفوعا بحقد متنام تجاه المسلمين، فيما قال مدع آخر أن بيريز قصد إرهاب مسلمى خليج تكساس وتعمد الأذى والدمار الذى لحق بالمسجد.

 


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