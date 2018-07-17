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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:19 م
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السجن المشدد 6 سنوات لعاطل هتك عرض طفلة بالقوة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:17 م
السجن المشدد 6 سنوات لعاطل هتك عرض طفلة بالقوة جريمة هتك العرض-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، المتهم أحمد عيد بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بهتك عرض طفلة بالقوة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر وعضوية المستشارين جمال السمري وأحمد رضوان ومحمد عبد الحافظ، وأمانة سر صبحي عبد الحميد و عادل الشيخ.
 
 وأسندت النيابة للمتهم أحمد  عيد بيومي عاطل،  بمواقعة المجني عليها طفلة لم يبلغ عمرها 18سنة ميلادية كاملة بغير رضاها، بأن  باستدراج المجني عليها لمنطقة نائية وطرحها أرضا  ثم جثم فوقها وخلع عنها ملابسها.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

خمس سنوات بس..!!!!!!!!!؟ 😎😎😎...

😎😎

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