الرئيس السيسي: مصر ستشهد نقلة حضارية وثقافية كبيرة بحلول عام 2020

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومحمد كمال الدالى محافظ الجيزة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء طه بدوى رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع المتحف المصرى الكبير، ومشروع تطوير هضبة الأهرامات، فضلًا عن استعراض عدد من المشروعات الخاصة بتطوير المقاصد الأثرية على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسي، بالانتهاء من مشروع المتحف المصرى الكبير بكامل مراحله لافتتاحه بشكل متكامل ونهائى فى عام 2020، ليتزامن ذلك مع افتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية ومنطقة عين الصيرة بعد تطويرها، وكذلك مدينة العلمين الجديدة، والافتتاح الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة التى سيتم بدء نقل الوزارات إليها فى عام 2019، بحيث تشهد مصر خلال عام 2020 نقلة حضارية وثقافية كبيرة.

وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالمتحف المصرى الكبير وفق أحدث المعايير، فضلًا عن الإعداد المتميز لافتتاح المتحف باعتباره أكبر حدث ثقافى فى العالم، خاصة وأن المتحف سيكون بمثابة أيقونة ليس لها مثيل فى العالم، سواء من حيث التصميم أو المساحة أو عدد ونوعية الآثار المعروضة وطرق عرضها.

كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير المناطق الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية بما يعكس مكانة مصر وحضارتها وتاريخها، وكذلك صيانة وترميم ثروة وكنوز مصر الأثرية والحفاظ عليها وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها، باعتبارها إرث للحضارة الإنسانية جمعاء.

وأضاف السفير بسام راضى، أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار عرض خلال الاجتماع كذلك جهود اللجنة القومية للآثار المستردة، وخطة الوزارة فى تطوير مخازن الآثار، فضلًا عن خريطة المعارض المؤقتة للآثار المصرية والتى تساهم فى الترويج للسياحة فى مصر، وكذلك تصور عام لمشروع تطوير منطقة الأهرامات بشكل شامل فى إطار الموقع الجغرافى للمتحف المصرى الكبير والأنشطة المحيطة.

كما عرض اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، دور المحافظة فى تطوير المنطقة الأثرية المحيطة بالهرم والمتحف المصرى الكبير ومنطقة حدائق الأهرام المواجهة للمتحف وجهود معالجة الممارسات السلبية فى تلك المناطق، فضلًا عن تطورات مشروع تغطية ترعة المنصورية.

كما استعرض اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الآثار التى تتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خاصة مشروع تطوير طريق الكباش وترميم قصر البارون والمتحف اليونانى والمعبد اليهودى بالإسكندرية، وإنشاء مبنى لكبار الزوار وآخر للطلبة ومنطقة للتريض بهضبة الأهرامات، فضلًا عن تطوير الطرق الداخلية بالهضبة. كما عرض مخطط لتطوير طرق ومحاور القاهرة استعداد لخدمة المتحف المصرى الكبير والمتحف القومى للحضارة المصرية.