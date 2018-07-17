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الداخلية: لا صحة للعثور على 35 طفلا بالشروق.. وتؤكد: الواقعة منذ عام

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:35 م
الداخلية: لا صحة للعثور على 35 طفلا بالشروق.. وتؤكد: الواقعة منذ عام طفل - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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 نفى مسئول المركز الإعلامى الأمنى بوزارة الداخلية ما تداولته عدد من الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية من العثور على 35 طفلا فى منطقة الشروق بطريق الإسماعيلية.

 

وأشار المصدر، إلى أن الصور المتداولة بالخبر فى تلك الصفحات يعود إلى قيام  إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بإغلاق دار أيتام غير مرخصة فى منطقة المندرة والذى نشر بالعديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية فى حينه بتاريخ 8 يوليو 2017.

 

وأهاب مركز الإعلام الأمنى وسائل الإعلام بتحرى الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة.


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