الداخلية تضبط مستريحا جديدا جمع 3 ملايين جنيه من ضحاياه فى الجيزة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لنصبه على بعض المواطنين بالجيزة والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها بالمُخالفة لأحكام القانون.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من 6 مواطنين مقيمين بالجيزة بقيام "محمد . أ" حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال - ومقيم المقطم ، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت " 3 ملايين و 888 ألف جنيه مصرى ، و141 ألف دولار أمريكى بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأدوات الصحية مقابل أرباح قدرها 35 % سنوياً بالمُخالفة لأحكام القانون .

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بتلقى مبالغ مالية من المبلغين وآخرين بغرض استثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة الأدوات الصحية والتزامه مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين .

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية باستهداف المتهم المذكور بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة المقطم وضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.