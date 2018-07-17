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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:35 م
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الحكومة ترسل خطاب شكر لمحافظة الأقصر لارتفاع نسبة الاستجابة للشكاوى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:50 م
الحكومة ترسل خطاب شكر لمحافظة الأقصر لارتفاع نسبة الاستجابة للشكاوى محافظة الأقصر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن عبده إبراهيم مدير بوابة الشكاوى بمحافظة الأقصر، عن تلقى محافظة الأقصر خطاب شكر من رئاسة مجلس الوزراء، بشأن ارتفاع نسبة الاستجابة وحسم الشكاوى الموجهة للمحافظة، من منظومة الشكاوى الموحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

 

وأضاف عبده، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وجه بإرسال خطاب شكر لمحمد بدر محافظ الأقصر، وللعاملين على منظومة الشكاوى الموحدة بمحافظة الأقصر، مؤكدًا على استمرار تطوير الأداء وسرعة حسم الشكاوى.

 

وأوضح مدير بوابة الشكاوى بمحافظة الأقصر، أن موقف استجابة المحافظة للشكاوى الموجهة لها على منظومة الشكاوى الحكومية بالأقصر حتى 16/7/2018، أجمالى عدد الشكاوى 3426 شكوى، بلغ عدد الشكاوى التى تم اتخاذ إجراء بها 3415، والشكاوى التى انتهت بالفعل لصالح المواطن 3292، حيث بلغت نسبة الاستجابة على الموقع 100%.


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