الحكومة: الاتفاق على بدء خطوات طرح جزء من أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعًا لمناقشة الخطوات التنفيذية لبرنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التضأمن الاجتماعى، البترول، النقل، المالية، قطاع الأعمال العام، وممثلى عدد من الجهات.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لطرح جزء من أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة، كدفعة أولى، وهى شركات: الإسكندرية للزيوت المعدنية، الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. وتم استعراض نسب الملكية للشركات المزمع طرحها خلال الدفعة الأولى، والنسب المقترحة للطرح لكل شركة على حدا، بالإضافة إلى عرض الشركات المقترح طرحها خلال الدفعات المقبلة من برنامج الطرح فى البورصة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على أن هذا الاتفاق يأتى تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الإعلان عن طرح هذه الشركات، موجهًا بأهمية الالتزام بالجدول الزمنى المقرر لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال تضافر جهود كافة الأطراف لاتخاذ الإجراءات والتعاقدات اللازمة فى أسرع وقت ممكن.

وأشار رئيس الوزراء، إلى اهتمام الحكومة ببرنامج الطروحات باعتباره أحد الأدوات التى تستهدف زيادة الحوكمة وتنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية، والعمل على توسيع قاعدة الملكية بما يسهم فى جذب الاستثمار الخارجى، إلى جانب توفير مصادر دخل لموازنة الدولة مما يساعد على التخفيض التدريجى لحجم الدين العام وتكاليف خدمة الدين، وكذلك تشجيع الشركات المملوكة للدولة على استخدام البورصة كمصدر للتمويل.



















