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الحزب الديمقراطى: أداء ترامب فى هيلسنكى يشير إلى امتلاك بوتين شيئا ضده

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:00 ص
الحزب الديمقراطى: أداء ترامب فى هيلسنكى يشير إلى امتلاك بوتين شيئا ضده القمة بين بوتين وترامب
واشنطن (أ ش أ )
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قال قادة الحزب الديمقراطى فى الكونجرس، أمس الاثنين، إن أداء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين يشير إلى أن روسيا تمتلك معلومات مدمرة ضد الزعيم الأمريكى.

وقالت زعيمة الأقلية الديمقراطية فى مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى فى بيان -نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "ضعف ترامب أمام بوتين كان مُحرجا ويثبت أن الروس يملكون شيئا ضد الرئيس، شيئا شخصيا أو ماليا أو سياسيا"، مضيفة "هذا يوم حزين لأمريكا وكل الديمقراطيات الغربية التى يستمر بوتين فى استهدافها".

وذكرت الصحيفة أن زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ الأمريكى تشارلز شومر لم يكن مباشرا بالقدر ذاته لكنه أثار هذا الجانب فى بيان أصدره عقب انتهاء المؤتمر الصحفى بين ترامب وبوتين فى هيلسنكي، اليوم الاثنين، بعد قمة ثنائية قال كلاهما إنها تطرقت إلى ما يُشاع بشأن تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

وقال شومر فى بيانه: "سؤال وحيد لا يبعث على الراحة يطرح نفسه على البيت الأبيض: ما الذى ربما يكون قد جعل ترامب يضع مصالح روسيا قبل مصالح الولايات المتحدة؟".

وأضاف شومر أن "ملايين الأمريكيين سيستمرون فى التساؤل إذا كان التفسير المحتمل الوحيد لهذا التصرف الخطير هو احتمالية أن بوتين يملك معلومات مدمرة ضد ترامب".  

 


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