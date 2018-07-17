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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:47 م
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الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مواقع استراتيجية بجبهة خدير

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:30 م
الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مواقع استراتيجية بجبهة خدير الجيش اليمنى
كتبت - إيمان حنا
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أحرزت قوات الجيش الوطنى اليمنى، اليوم، تقدمًا كبيرًا فى مديرية خدير جنوبى شرق محافظة تعز، بعد معارك عنيفة تكبّدت خلالها مليشيات الحوثى الانقلابية خسائر فى العتاد والأرواح.
 
وأكد مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية ومنها: مواقع الخيامى والمشجب والشط والظبه والرصفة وأجزاء من جعيشان وصولاً إلى سائلة موقعه.
 
وذكر المصدر، أن هذا التقدم الذى أحرزته قوات الجيش سيمكنها من قطع خطوط إمداد المليشيا الانقلابية المتمركزة في جبهة حيفان والقبيطة.
 
وأضاف المصدر، أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، لافتاً إلى أن ميلشيات الحوثى الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.

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