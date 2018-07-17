التعليم: 55885 طالبا تجاوزت درجاتهم بالثانوية العامة نسبة الـ95%

كتب محمود طه حسين

صرح أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة حريصة على توضيح توزيع الطلاب الناجحين فى امتحان شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة، حسب فئات مجموع الدرجات للعام الدراسي 2018/2017.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه لم يحصل طالب علي مجموع 410 درجة أي 100%، أما عدد الطلاب الحاصلين علي مجموع من 389.5 درجة إلي 409.5 درجة أي من (95% إلي أقل من 100%) هم (55885) طالب بنسبة 13.53% من جملة عدد الطلاب الناجحين.