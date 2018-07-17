video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: 55885 طالبا تجاوزت درجاتهم بالثانوية العامة نسبة الـ95%

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:26 ص
التعليم: 55885 طالبا تجاوزت درجاتهم بالثانوية العامة نسبة الـ95% تنسيق الثانوية - ارشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

صرح أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة حريصة على توضيح توزيع الطلاب الناجحين فى امتحان شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة، حسب فئات مجموع  الدرجات للعام الدراسي 2018/2017.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه لم يحصل طالب علي مجموع 410 درجة أي 100%، أما عدد الطلاب الحاصلين علي مجموع من 389.5 درجة إلي 409.5 درجة أي من (95% إلي أقل من 100%) هم (55885) طالب بنسبة 13.53% من جملة عدد الطلاب الناجحين.

 
dsc_16718

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

التربية والعليم

الثانويه العامه

اخبار الثانويه العامه

طلاب

توزيع الطلاب

اوائل الثانويه العامه




لا تفوتك
فيديو.. وزير المالية: الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى

فيديو.. وزير المالية: الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التقديم لكلية الشرطة.. تسجيل بيانات الراغبين عبر الإنترنت.. الزواج وسوء السلوك يمنعان تحقيق الحلم.. رقم سرى وكارت لتردد الطلاب على الأكاديمية والهيئة نهاية الاختبارات

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التقديم لكلية الشرطة.. تسجيل بيانات الراغبين عبر الإنترنت.. الزواج وسوء السلوك يمنعان تحقيق الحلم.. رقم سرى وكارت لتردد الطلاب على الأكاديمية والهيئة نهاية الاختبارات

كيف كان عهد أردوغان خرابا للسياحة؟..الطوارئ والأزمات السياسية أدت لعزوف السياح عن زيارة تركيا..تراجع الإيرادات أكثر من 30%وخسائر بالمليارات بسبب دعم الإرهاب..الديكتاتور العثمانى يطرق أبواب إسرائيل لتنشيط القطاع

كيف كان عهد أردوغان خرابا للسياحة؟..الطوارئ والأزمات السياسية أدت لعزوف السياح عن زيارة تركيا..تراجع الإيرادات أكثر من 30%وخسائر بالمليارات بسبب دعم الإرهاب..الديكتاتور العثمانى يطرق أبواب إسرائيل لتنشيط القطاع

فوائد التين الشوكى للمعدة منها الوقاية من سرطان القولون

فوائد التين الشوكى للمعدة منها الوقاية من سرطان القولون

الجندى المجهول جون لوجى بيرد.. الأسكتلندى الذى أهدى للعالم التلفزيون

الجندى المجهول جون لوجى بيرد.. الأسكتلندى الذى أهدى للعالم التلفزيون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة