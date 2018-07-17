التعليم لطلاب الثانوية: من يرغب فى عدم الاعتداد بالإجابة المشطوبة يتقدم بتظلم

أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه فى حالة طمس، أو شطب الطالب أى إجابة أثناء تأدية الطلاب امتحانات الثانوية العامة، فإنه يتم تصحيح الإجابات إذا كانت مقروءه، أما فى حالة قيام الطالب بطمس الإجابة وتعذر على المصحح قراءتها، ففى هذه الحالة لا يتم التصحيح.

وأضاف حجازى، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه حرصًا على مصلحة الطلاب، فقد تقرر أن الطالب الذي قام بالشطب على جميع إجاباته، أو جزء من هذه الإجابات وجاءت له النتيجة مقدرة ولا يريد الاعتداد بهذه الإجابات، يتقدم بتظلم للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب، وكتابة إقرار من الطالب يقر فيه بعدم الاعتداد بالإجابات المشطوبة، وعلى ذلك يتم خصم جميع الدرجات للإجابات المشطوبة بناء على رغبة الطالب.