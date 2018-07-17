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"التعليم" عن حجب نتائج 82 طالبًا بالثانوية فى سوهاج: إجاباتهم متطابقة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:00 ص
"التعليم" عن حجب نتائج 82 طالبًا بالثانوية فى سوهاج: إجاباتهم متطابقة الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محسن البديوى
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رد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، على أزمة حجب نتائج 82 طالبًا بمدرسة عبدالحميد رضوان بسوهاج، موضحًا أنه كان يوجد ما يسمى بـ"لجان الأكابر"، وأنهم عزموا على التغلب على الغش فيها، واتخذوا إجراءات ضد هذه اللجان، وحولوا كل من ساعد فى هذه اللجان للنيابة، وقام بإجراءات عديدة لمنع الغش فيها.

 

وأضاف "حجازى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية "النهار"، أن المصححين لاحظوا تشابه الإجابات عند التصحيح، وتم تشكيل لجنتين وأقروا تطابق إجابات الطلاب، وتم تحويل الموقف للشئون القانونية، وحكمت بحرمانهم لمدة عامين من الامتحانات وحجب نتائجهم.

 

وأكد: "لم نظلم أى طالب على الإطلاق، وإجاباتهم كانت متطابقة وليست متشابهة حتى".

 


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التعليم: انتهاء الغش الجماعى ولجان "الأكابر" بالثانوية العامة

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