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التعليم: الراسب فى 3 مواد ليس من حقه دخول امتحان الدور الثانى للثانوية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:07 م
التعليم: الراسب فى 3 مواد ليس من حقه دخول امتحان الدور الثانى للثانوية خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أكد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة لن تسمح للطالب الراسب فى 3 مواد بالثانوية العامة بدخول امتحانات الدور الثانى.
 
وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع "، أن القانون يمنع أى طالب راسب فى أكثر من مادتين بدخول امتحانات الدور الثانى ويسمح لمن رسب فى مادتين كحد أقصى بدخول الدور الثانى بدرجة النجاح فقط أو بالدرجة الكاملة إذا كان لدى الطالب عذر مقبول.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب الذى رسب فى 3 مواد فأكثر يدخل امتحانات العام المقبل فى المواد الذى رسب فيها فقط.
 
وكان أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة طالبوا الوزارة بالسماح للطلاب الراسبين فى 3 مواد بدخول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة والتى تبدأ 11 أغسطس المقبل.

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