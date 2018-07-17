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التضامن: لا صحة لحذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» لتقليل النفقات

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:23 م
التضامن: لا صحة لحذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» لتقليل النفقات مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن  حذف وزارة التضامن 200  ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» بهدف تقليل النفقات, تواصل المركز  مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة, موضحةً أنه لم يتم استبعاد أي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي, وأن ما تم هو قيام الوزارة بعملية تنقية شاملة ومراجعة دقيقة منذ شهر أغسطس 2017 وذلك بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط وبناء على تلك المراجعة تم استبعاد 203 ألف أسرة بعد التأكد من زوال سبب الاستحقاق ومنها حالات الوفاة، أو السفر، أو الحصول على فرصة عمل أو غيرها من الأسباب،  وهو ما أدى إلى توفير حوالى مليار جنيه سنويًا.

وأكدت الوزارة على حرصها الشديد على نزاهة عمليات صرف الدعم خاصة بعد إجراءات التحقق المحكمة التي قامت الوزارة بتطويرها في ظل ميكنة منظومة الحماية الاجتماعية على المستوى  المركزي والمحلي.

وأضافت الوزارة أنها تُكثف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوى الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن والذى استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهة لذوى الإعاقة وللوقوف حائلاً دون استغلالهم من الفئات غير ذوى الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدى.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن  حذف وزارة التضامن 200  ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» بهدف تقليل النفقات, تواصل المركز  مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة

 

 
 
 

 


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