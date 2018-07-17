الاحتلال الإسرائيلى يقرر إغلاق معبر كرم ابو سالم وتقليص مساحة الصيد

غزة (أ ش أ)

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، مساء أمس الاثنين، إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة حتى إشعار آخر، وتقليص مساحة الصيد من 6 إلى 3 أميال.

وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة إن الاحتلال الاسرائيلى أبلغ الجانب الفلسطينى إغلاق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر بذرائع أمنية.

وأكد فتوح - فى تصريح صحفى مساء اليوم- أن القرار يستثنى إدخال الأدوية والمواد التموينية لقطاع غزة.

وجاء القرار الإسرائيلى بإغلاق كرم أبو سالم بعد أسبوع واحد من تقليص إدخال البضائع للقطاع بشكل كبير فى اطار الضغوط الاسرائيلية على غزة لوقف اطلاق البالونات الحارقة.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية أن إغلاق المعبر وتقليص مساحة الصيد جاءت رداً على استمرار اطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة من القطاع.