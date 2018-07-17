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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:14 م
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الإنقاذ النهرى بالإسكندرية تنتشل 3 جثث غرقى شاطىء النخيل بالإسكندرية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:54 ص
الإنقاذ النهرى بالإسكندرية تنتشل 3 جثث غرقى شاطىء النخيل بالإسكندرية غريق - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت وحدة الانقاذ النهرى بالحماية المدنية بالإسكندرية من انتشال 3 جثث من مياه شاطئ النخيل بالإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، من قسم شرطة أول العامرية بشأن غرق ا ال ع، م س ل، ا ن ع، ك ى م، م ال ال، ال ع ال وذلك إثر قيامهم بالاستحمام بمياه البحر بشاطئ النخيل – منطقة 6 أكتوبر وتم انتشال جثة الأخير بمعرفة وحدة الإنقاذ النهرى.

 

وتمكنت وحدة الإنقاذ النهرى من انتشال جثث كل من الأول والثالث والخامس، وتحرر المحاضر أحوال القسم إرفاق بالمحاضر الأصلية وبالعرض على النيابة قررت يُكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبى على جثث المتوفيين وإعداد التقرير اللازم ويصرح بالدفن عقب ذلك، استلم أهليتهم الجثامين لدفنهم بمقابر أُسرهم، وجارى استمرار البحث عن جثتى الثانى والرابع.


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