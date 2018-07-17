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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:58 م
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الإسماعيلية تستعد للانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:19 م
الإسماعيلية تستعد للانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية جانب من الإجتماع
الإسماعيلية- جمال حراجى
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أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية وممثلى كافة الجهات المعنية بملف تطوير المناطق العشوائية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، بضرورة مضاعفة وتضافر كافة الجهود من أجل الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات التنفيذية الخاصة باستكمال تطوير المناطق العشوائية، ويأتى هذا فى إطار استكمال الإجراءات التنفيذية لخطة محافظة الإسماعيلية لتطوير المناطق العشوائية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، والتى تتم بالتعاون والتنسيق مع صندوق دعم وتطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء، واستعدادا لإعلان الاسماعيلية محافظة خالية من العشوائيات قريبا.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بالمحافظة برئاسة المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور أشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومديرى العموم لمديريات الإسكان والتخطيط العمرانى، ووحدة تطوير العشوائيات، وممثلى كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة المحافظة للتعامل مع ملف تطوير المناطق العشوائية، ورفع كفاءتها وتطويرها والتى يجرى العمل بها خلال تلك الفترة .

 

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة المخطط العام لتطوير المناطق العشوائية بنطاق المحافظة وتوابعها، والتى شملت مشروعات تطوير مناطق خلف الكوكاكولا وسوق الجمعة ومنطقة على عيد ومشروع سوق حلقة السمك الجديد والتى يتم العمل بتطويرها من خلال التعاون والتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء ومراجعة البرامج الزمنية لكل منطقة، كما تم التأكيد على توفير كافة سبل الدعم اللازم وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لخدمة ملف تطوير العشوائيات بالمحافظة، والعمل على تحقيق المستهدف والقضاء تماما على اى شكل من أشكال العشوائيات .


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