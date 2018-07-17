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"الآثار": افتتاح المتحف الكبير بالكامل سيكون رسالة حضارية للعالم

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:10 م
"الآثار": افتتاح المتحف الكبير بالكامل سيكون رسالة حضارية للعالم خالد العنانى وزير الآثار
كتب أحمد منصور
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قالت وزارة الآثار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقاءه مع الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، استعرض موقف المتحف المصرى الكبير، وأشاد بالتقدم الانشائى الذى تحقق بالمتحف خلال الفترة القليلة الماضية من 17 % إلى ما يقرب من 80%.
 
وأوضحت وزارة الآثار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استعرض جميع الأعمال التى تتم بالمتحف المصرى الكبير، وموقف فتارين العرض، ووجه بضرورة الانتهاء هندسيًا من المشروع والمبانى مع حلول ديسمبر 2018.
 
وأشارت الوزارة، إلى أن اللقاء كان مثمر ومكثف، حيث تم عرض جميع القضايا المتعلقة بمشروعات الآثار وكان أهمها المتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة، وطريق الكباش، والمعبد اليهودى، وتطوير منطقة الهرم الأثرية.
 
وأكدت الوزارة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بافتتاح المتحف المصرى الكبير والحضارة بالكامل فى 2020، وبذلك لن يكون هناك افتتاح جزئى.
 
وتابعت الوزارة أنه سيتم افتتاح المتحف الكبير والحضارى بالكامل حتى تكون رسالة حضارية للعالم، وسيكون الافتتاح أكبر حدث عالمى أمام العالم.
 
وأضافت وزارة الآثار، أن اللقاء تتضمن استعراض موقف المستنسخات ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعظيم الانتاج والاهتمام الخاص بمخازن الآثار وملفات الوزارة، كما استعرض الدكتور خالد العنانى وزير الآثار ملف معارض الآثار الخارجية وخصوصًا أنه عاد قريبًا من متحف "الكنوز المصرية الذهبية" فى موناكو خلال الأيام القليلة الماضية.
 
 

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