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أعلنت شركة كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف سفينة حربية روسية غارقة منذ 113 عامًا فى قاع البحر قرب جزيرة أولونج دو، شرقى كوريا.

وقالت مجموعة (شينيل) الكورية - فى بيان حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - "وجدنا جسم (سفينة) دميترى دونسكوى على عمق 434 مترًا فى عمق البحر، وعلى بعد 3ر1 كيلومتر من جزيرة أولونج دو عند حوالى الساعة 9:50 صباحًا، يوم الأحد".

ووفقا للوكالة، تعود السفينة للأسطول الروسى فى البلطيق والذى غرق قرب الجزيرة عام 1905 خلال معركة تسوشيما، إبان الحرب الروسية-اليابانية.