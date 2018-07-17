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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:06 م
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اكتشاف سفينة حربية روسية غارقة منذ 113 عامًا

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:42 م
اكتشاف سفينة حربية روسية غارقة منذ 113 عامًا سفينة حربية روسية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت شركة كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف سفينة حربية روسية غارقة منذ 113 عامًا فى قاع البحر قرب جزيرة أولونج دو، شرقى كوريا.

وقالت مجموعة (شينيل) الكورية - فى بيان حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - "وجدنا جسم (سفينة) دميترى دونسكوى على عمق 434 مترًا فى عمق البحر، وعلى بعد 3ر1 كيلومتر من جزيرة أولونج دو عند حوالى الساعة 9:50 صباحًا، يوم الأحد".

ووفقا للوكالة، تعود السفينة للأسطول الروسى فى البلطيق والذى غرق قرب الجزيرة عام 1905 خلال معركة تسوشيما، إبان الحرب الروسية-اليابانية.

 

 

 


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سفينة حربية روسية

أخبار العالم اليوم

سفينة غارقة

كوريا الجنوبية




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