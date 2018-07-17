افتتاح أول مركز للموهوبين فى محافظة شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم الثلاثاء، افتتاح المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، افتتاح أول مركز للموهوبين على مستوى مدارس محافظة شمال سيناء، والذى أقيم فى مقر مدرسة آل أبو سلمة الثانوية للبنين فى حى الريسة بالعريش، والذى تضمن ابتكارات علمية للطلاب الموهوبين ومعرضا للرسم ولوحات فنية ومشغولات يدوية من أعمال الطلاب الموهوبين.

واستمعت وكيلة وزارة التعليم بشمال سيناء، إلى شرح من الموهوبين لأعمالهم وابتكاراتهم ولوحاتهم الفنية والقاء الضوء على مشغولاتهم اليدوية المستوحاة من البيئة السيناوية.

ورافق وكيل الوزارة فى جولتها إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، الدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم، الدكتورة منى عيادة مدير ادارة الموهوبين، خضر أبو الفتوح القائم بعمل مدير عام الادارة التعليمية بالعريش، محمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بادرة العريش، فاروق قطامش نقيب المعلمين بقسم ثالث العريش، مها شفيق مدير ادارة مدرسة آل أبو سلمة الثانوية بالعريش وعدد من القيادات،

وأكدت مرتجى، على ضرورة رعاية الموهوبين فى مختلف المجالات والعمل على صقل مواهبهم، مشيرة إلى تكرار الأنشطة واللقاءات لإبراز المواهب بالتنسيق مع المدارس ومجالس الآباء وأولياء الأمور والإدارات المعنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل المديرية على دور أنشطة الموهوبين فى صقل مهارات الطلاب ودعم تفوقهم العلمى، مشيرا إلى وجود 10 مراكز للموهوبين على مستوى المدارس فى مختلف مناطق المحافظة، منها 5 مراكز فى خطة العام الحالى، وأن كل مركز يتولى خدمة المنطقة الموجود بها المركز.

وأقيم على هامش الافتتاح تقديم عدد من الأنشطة والمواهب الفنية والرياضية وتقديم عدد من الفقرات الغنائية الوطنية والتراثية.

وفى نهاية الاحتفال، تم تكريم الموهوبين فى مختلف المجالات، والمشاركين فى أنشطة افتتاح أول مركز للموهوبين بتوزيع شهادات التقدير عليهم وعلى مسئولى المركز.