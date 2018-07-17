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اعتقال 47 عسكريا تركيا بتهمة التورط فى تحرك الجيش ضد أردوغان

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:35 ص
اعتقال 47 عسكريا تركيا بتهمة التورط فى تحرك الجيش ضد أردوغان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتب- هاشم الفخرانى
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أصدرت النيابة العامة فى تركيا قرارًا باعتقال 47 عسكريًا معظمهم فى الخدمة، بتهمة التورط فى تحرك الجيش التركى ضد رجب طيب أردوغان فى عام 2016.

وبحسب قرار النيابة العامة الصادر من مدينة مانيسا غرب تركيا، هناك 38 من الصادر بحقهم قرار توقيف فى الخدمة حاليًا، بينما الباقون جرى فصلهم من العمل في أوقات سابقة.

وعلى إثر ذلك شنت مديرية الأمن عمليات دهم في 26 مدينة مركزها إزمير. ولا تزال أعمال البحث والتفتيش في عناوين الموقوفين جارية.

وتفيد معطيات الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، بأن السلطات التركية اعتقلت خلال عامين، 160 ألف شخص، وقامت بطرد أكثر من 150 ألف شخص من وظائفهم الحكومية المدنية والعسكرية.

 

 


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