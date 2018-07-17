وقال رئيس اللجنة صادق الحسينى - فى تصريح لقناة (السومرية) العراقية - إن قوات مكافحة الإرهاب فى ديالى نجحت، فى عملية نوعية قرب بعقوبة، فى الإطاحة بأربعة عناصر إرهابية شديدة الخطورة، تنتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكانت أجهزة الأمن في ديالي قد اعتقلت العشرات من المطلوبين للقضاء خلال الأشهر الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.

من جانبها أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، عدم التهاون مع من يعبث بالأمن ومؤسسات الدولة.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء، إن هناك بعض المندسين في التظاهرات السلمية، هدفهم تغيير مسار المظاهرات إلى مسار غير سلمي.وأضاف المتحدث أن قوات الشغب تنتشر داخل جميع مناطق البلاد وهي على أهبة الاستعداد لمواجهة الإرهاب، مؤكدا، في ذات الوقت، الالتزام الكامل بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بالتعامل بحكمة مع المتظاهرين وعدم إطلاق الرصاص الحي.يشار إلى أن عددا من مناطق وسط وجنوب العراق تشهد منذ نحو أسبوع تظاهرات احتجاجية؛ للمطالبة بتوفير الخدمات وإطلاق درجات وظيفية ومحاكمة الفاسدين، في حين تخللت تلك التظاهرات أعمال شغب استهدفت عددا من المؤسسات الحكومية ومقار الأحزاب السياسية.