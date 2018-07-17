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اعتصام فى رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:02 م
اعتصام فى رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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اعتصمت عشرات عائلات الشهداء الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلى، وشخصيات سياسية ومجتمعية، اليوم الثلاثاء، وسط مدينة رام الله؛ للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء التى يحتجزها الاحتلال فى الثلاجات ومقابر الأرقام "مجموعة من المقابر السرية التى أنشأتها إسرائيل".

ورفع المشاركون فى الاعتصام الذى دعت إليه الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، صور عدد من الشهداء، ورددوا الهتافات الغاضبة من جرائم الاحتلال، معتبرين أن استمرار احتجاز جثامين أبنائهم، جريمة حرب وانتهاك لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العارورى، إن هذا الاعتصام يأتى بالتزامن مع عقد المحكمة الإسرائيلية جلسة للنظر فى قضية احتجاز 25 شهيدا، ممن ارتقوا برصاص الاحتلال، بعضهم مضى على احتجازه أكثر من عامين.

وأشار إلى أن أهالى الشهداء لا يعلقون كثيرا على محاكم الاحتلال، التى هى جزء من السياسة العنصرية لحكومة الاحتلال المتطرفة، مضيفا أن معركتنا مستمرة فى الميادين والشوارع نصرة لعائلات الشهداء وحتى نرغم الاحتلال على الإفراج عن الجثامين المحتجزة.

وأوضح العارورى، أن سلطات الاحتلال تحتجز فى مقابر الأرقام 253 شهيدا، وتدفنهم فى شروط غير لائقة، إضافة إلى أن العديد من عائلات الشهداء لا تعلم عن مصير أبنائها شيئا.

من ناحيتها، دعت والدة الشهيد ابراهيم خليل، المحتجز فى مقابر الأرقام، إلى مساندة أهالى الشهداء ورفع الصوت عاليا من أجل المطالبة باسترداد جثامين ابنائهم، مطالبة بمزيد من الوحدة والالتفاف حول هذه القضية.


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