اضبط مخالفة.. تكدس المرضى أمام مستشفى الرمد بدمياط "صور"

دمياط عبده عبد البارى

شهد مستشفى الرمد بدمياط زحامًا كبيرًا من المرضى وتكدس المواطنين أمام المستشفى وافترشوا الشوارع الجانبية للمستشفى.

وناشد شعبان عرفة أحد المتضررين المسئولين بالتدخل لحل تلك الأزمة لتوفير أطباء لاستيعاب الأعداد المترددين على المستشفى وبخاصة وأنها الوحيدة بالمحافظة. وشكا المرضى من بطء إجراءات توقيع الكشف على المرضى ما أدى لتكدسهم أمام المستشفى.

يذكر أن مستشفى الرمد بدمياط تم تطويرها ورفع كفاءتها وتجرى فيها العديد من العمليات الجراحية التى نالت ثقة المرضى المترددين عليها ولكن تكمن المشكلة فى زيادة المرضى المترددين عليها فى مقابل نقص أعداد الأطباء.











