اضبط مخالفة.. انهيار استراحات طريق الهنداو موط وتحولها لأوكار للحشرات

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

رصدت عدسة "اليوم السابع"، انهيار استراحات عمومية على الطريق والتى تم إنشائها بالجهود الذاتية وتسببت الرياح والعواصف فى انهيارها منذ عدة شهور دون تدخل من الوحدة المحلية لإحلالها وصيانتها، حتى تحولت إلى وكر للزواحف والحشرات التى تهدد المواطنين .

وأبدى أهالى القرية استيائهم مما حدث لتلك الاستراحات التى تم إنشائها بالجهود الذاتية، كأماكن انتظار للركاب والمارة فى مدخل المدينة، وبعد انهيارها لم يتم التدخل من أحد لاحلالها مرة أخرى، وأصبحت تمثل مظهرا غير حضاريا للقرية، مطالبين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالتوجيه بصيانة وإحلال تلك الاستراحات وإزالة المخلفات وآثار الانهيار منها .



جانب المشكلة



انهيار الاستراحات



استراحات طريق الهنداو



مطالب الاهالى بحل المشكلة



الاستراحات تحولت لوكر للحشرات



جانب من أثرا الاهمال



الاستراحات فى مدخل المدينة