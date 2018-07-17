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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:08 م
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اضبط مخالفة.. انهيار استراحات طريق الهنداو موط وتحولها لأوكار للحشرات

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:24 م
اضبط مخالفة.. انهيار استراحات طريق الهنداو موط وتحولها لأوكار للحشرات انهيار استراحات طريق الهنداو موط
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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رصدت عدسة "اليوم السابع"، انهيار استراحات عمومية على الطريق والتى تم إنشائها بالجهود الذاتية وتسببت الرياح والعواصف فى انهيارها منذ عدة شهور دون تدخل من الوحدة المحلية لإحلالها وصيانتها، حتى تحولت إلى وكر للزواحف والحشرات التى تهدد المواطنين .

وأبدى أهالى القرية استيائهم مما حدث لتلك الاستراحات التى تم إنشائها بالجهود الذاتية،  كأماكن انتظار للركاب والمارة فى مدخل المدينة، وبعد انهيارها لم يتم التدخل من أحد لاحلالها مرة أخرى، وأصبحت تمثل مظهرا غير حضاريا للقرية، مطالبين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالتوجيه بصيانة وإحلال تلك الاستراحات وإزالة المخلفات وآثار الانهيار منها .

جانب المشكلة
جانب المشكلة

 

انهيار الاستراحات
انهيار الاستراحات

 

استراحات طريق الهنداو
استراحات طريق الهنداو

 

مطالب الاهالى بحل المشكلة
مطالب الاهالى بحل المشكلة

 

الاستراحات تحولت لوكر للحشرات
الاستراحات تحولت لوكر للحشرات

 

جانب من أثرا الاهمال
جانب من أثرا الاهمال

 

الاستراحات فى مدخل المدينة
الاستراحات فى مدخل المدينة

 

تم انشائها بالجهود الذاتية
تم انشائها بالجهود الذاتية

 


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