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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:51 ص
خالد صلاح
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اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الأفغانى وطالبان شمال أفغانستان

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:15 ص
اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الأفغانى وطالبان شمال أفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أفادت السلطات الأفغانية بأن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين قوات الأمن وحركة طالبان فى منطقة الإمام صاحب بإقليم قندوز شمال أفغانستان.

وقال رئيس مجلس الإقليم محمد يوسف أيوبى - لوكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية اليوم الثلاثاء "إن المسلحين هاجموا نقاط تفتيش أمنية فى مناطق جوى بيجوم وقارجاز وكانجاك فى الإقليم نفسه قبل فجر اليوم، موضحا أنه على خلفية هذه الهجمات سقطت ثلاث نقاط تفتيش أمنية فى منطقة جوى بيجوم فى يد طالبان، كما أن هناك اشتباكات عنيفة فى منطقتين آخرتين".

وحذر أيوبى من أنه إذا لم تصل التعزيزات إلى المنطقة فى أقرب وقت ممكن، فقد تنهار المزيد من النقاط الأمنية، مشيرا إلى أنه حتى الاَن أصيب 4 من رجال الشرطة الأفغانية، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وفى سياق متصل أعلنت قوات الأمن الأفغانية تحرير 58 شخصا على الأقل خلال عملية أمنية استهدفت أحد السجون التابعة لحركة طالبان فى إقليم هيلمند.

وأوضح بيان لقوات الأمن - نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ العملية فى مقاطعة موسى قلعة، مشيرة إلى أن من بين المحتجزين 4 من قوات الجيش و15 من أفراد الشرطة، فضلا عن اعتقال 4 من المتمردين خلال العملية".

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل بهذا الشأن، أو يحدد المدة التى قضاها المحتجزون فى السجن.. كما لم يرد بعد أى تعليق من طالبان بشأن العملية.

 


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